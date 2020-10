Cascallares agradeció a centros de jubilados por el trabajo que realizan en el distrito

En un encuentro en el que se mantuvo estrictamente el distanciamiento social y todas las medidas de prevención del Covid-19, el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, junto a la diputada bonaerense, María Cristina Vilotta, agradecieron a diez representantes de centros de jubilados del distrito por el trabajo que realizan en tiempos de pandemia y les entregaron ayudas económicas. “Quiero agradecerles el incesante trabajo que realizan en estos tiempos tan difíciles, en donde tenemos que cuidarnos mucho. Esperamos que esta ayuda les sea lo más útil posible y que muy pronto podamos abrazarnos”, remarcó Cascallares. La jornada se llevó adelante al mediodía en el Salón Mouzo, de la Casa de la Cultura, donde el jefe comunal junto con la legisladora provincial dialogaron con referentes de diez centros de jubilados y les otorgaron subsidios de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Vilotta, en tanto, explicó que los subsidios que se entregaron a los centros provienen de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, al tiempo que comentó que “anteriormente se otorgaron a los hospitales Lucio Meléndez y Arturo Oñativia; a los Bomberos, nuestros héroes anónimos, y a los Centros Culturales, un sector muy afectado por la pandemia”. En representación de los y las jubiladas, Stella Maris, referente del centro Stella Maris de Burzaco, expresó estar “totalmente agradecida por esta ayuda que están brindando en este momento tan difícil”. “Gracias por acompañarnos siempre”, agregó. Mientras que María Avelina Jorge, del Parque Roma de Glew, expresó que el intendente Mariano Cascallares y todo el equipo municipal “está presente en todo momento”, motivo por el que “agradeció enormemente este gesto”. Por parte de los centros, estuvieron presentes Irma Mercedes Tapia, del centro Vida Feliz de Longchamps; Eva Marta Andris, del centro El paseo de los Abuelos, de Rafael Calzada; Rosa Blanca Basualdo, de Nuevo Renacer, de Don Orione, y María Avelina Jorge, de Bº Parque Roma, de Glew. También María Alegre, referente del Centro Santa Catalina, de Rafael Calzada; Silvia Fernández, de Unión y Fraternidad, de Longchamps; Stella Maris Sanz, del centro Stella Maris, de Burzaco; Sabrina Torres, de Los Pioneros del ayer, de Rafael Calzada, y Ernesto González, del Centro 21 de Marzo, de Longchamps, entre otros. De la jornada, que se llevó adelante cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y respetando la distancia social, participaron además la subsecretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán, y la coordinadora general de Adultos Mayores, Matilde Maciel.

