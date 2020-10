Kicillof: “El baronazgo refuerza la superioridad del varón”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires se refirió así a las repercursiones que se generaron luego de que indicara que “hay una especie de cultura del machismo que parte de cosas tan básicas como denominar a intendentes como ‘barones del conurbano'”. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la ministra de las Mujeres, Estela Díaz, afirmaron que el término “baronazgo” es un título de nobleza que “refuerza la superioridad del varón” y rechazaron las críticas realizadas desde algunos sectores al mandatario provincial por declaraciones que brindó ayer. En un posteo en las redes sociales, la ministra bonaerense señaló que “el baronazgo es un título de nobleza” que “refuerza la superioridad del varón”, y planteó que “nobleza y patriarcado son indisolubles”. “El poder territorial sigue siendo un lugar esquivo para las mujeres, de eso se trata. En 135 municipios, sólo 6 intendentas. No hace falta abundar más”, completó Estela Díaz. En esa misma línea, el propio Kicillof escribió anoche en Twitter que “además de dedicarse a destilar odio, Clarín llama ‘furcio’ a su propia ceguera machista” y explicó que “nadie habla de ‘Baronesas del conurbano’ y ese es precisamente el problema que señalé”. “Eso sí: felicito a la o el cronista por su agudeza auditiva o visual (¿o telepática?) que le permitió, al parecer, distinguir la ‘v’ de la ‘b’ mientras yo hablaba”, continuó. Las repercursiones se generaron luego de que, durante la presentación de la primera escuela sindical de género del país,Kicillof indicara que “hay una especie de cultura del machismo que parte de cosas tan básicas como denominar a intendentes como ‘barones del conurbano'”. Esas afirmaciones fueron criticadas en publicaciones en Clarín y La Nación, que señalaron que el mandatario bonaerense había confundido “barones” -un título nobiliario europeo con que los monarcas muestran su gratitud a ciertas personas y que en el país se emplea para referirse a los jefes comunales que manejan sus distritos como territorios feudales- con “varones”. En este contexto, con ironía, el gobernador se refirió a una frase formulada por el expresidente Mauricio Macri días atrás ante La Nación y se preguntó por qué “otras expresiones como ‘no logramos lograr el logro’, que dan muestra de una fenomenal economía de lenguaje, no ameritan el sesudo análisis del gran diario argentino”. También cuestionó al canal La Nación+ por “llegar al mismo descubrimiento de manera independiente” dado que formularon una crítica en igual sentido.

