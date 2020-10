Un hombre mató de un balazo a otro que Intentó tomar su terreno en Tigre

El hecho sucedió el viernes por la tarde cuando Marcos Javier Verón de 27 años se instaló junto a un grupo de conocidos en un predio ubicado sobre las calles Godoy Cruz y Rivarola, en el barrio “El Arco”, de Benavídez. Tras la intención de toma fue asesinado en el partido de Tigre por el dueño del mismo terreno, un albañil de 47 años llamado Juan Carlos Cejas. Verón llegó al lugar con claras intenciones de usurparlo y se inició una fuerte discusión con el dueño del terreno, que salió a hacerle frente a la toma junto a su hermano. Todo terminó de la peor manera: el albañil de 47 años sacó un arma y echó a los ocupantes a los tiros de su tierra. Según fuentes policiales Verón, tenía varios antecedentes penales y había salido de prisión en 2016, recibió un impacto que lo dejó agonizando. Fue trasladado al Hospital Pacheco, donde murió a los pocos minutos. La UFI de Benavidez, que interviene en la investigación, ordenó allanar el predio y si bien no encontraron el arma homicida ordenaron detener al albañil y liberar a su hermano, de 42 años. Cejas le mostró a la justicia la documentación que respalda que él es el dueño del predio que estaban intentando tomar. La víctima era un vecino de la zona, rodeada de varios barrios privados y a unas ocho cuadras de la autopista Panamericana y próximo a Nordelta. La investigación quedó a cargo de la fiscal Laura Capra de la Fiscalía Descentralizada de Benavídez. La funcionaria judicial deberá determinar si Cejas actuó en “legítima defensa” en las próximas horas.

