El Gobierno celebró el triunfo de Luis Arce en las elecciones de Bolivia

El presidente Alberto Fernández felicitó hoy a Luis Arce por su victoria en las elecciones presidenciales de Bolivia y destacó que el triunfo del candidato de Evo Morales es “una buena noticia para quienes defendemos la democracia en América Latina”. “La victoria del MAS en Bolivia no solo es una buena noticia para quienes defendemos la democracia en América Latina; es, además, un acto de justicia ante la agresión que sufrió el pueblo boliviano”, escribió el Presidente en su cuenta de la red social Twitter. También la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tuiteó esta mañana sus “felicitaciones a Lucho Arce y David Choquehuanca que, junto a Evo, construyeron en Bolivia un gran triunfo popular. La Patria Grande feliz”. En tanto, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, destacó en la misma red social la “histórica elección” y la consideró “un mensaje esperanzador para nuestra América Latina”. “El pueblo boliviano recuperó la democracia, reconoció la lucha de Evo Morales y eligió el camino de la soberanía y la dignidad”, reflexionó Cafiero. También, el canciller Felipe Solá evaluó que “el pueblo boliviano hizo justicia recordando la excelente gestión de Evo Morales” y recordó que Argentina “no reconoció nunca a los golpistas transformados en gobierno de facto”. “Hace un año, la decisión de los presidentes Alberto Fernández y (el mandatario mexicano) Andrés Manuel López Obrador salvó la vida de Evo Morales. Recordemos para valorar”, sostuvo Solá.

