Tras un ataque al sitio oficial, comenzó el acto virtual por el Día de la Lealtad las por redes sociales

Los organizadores de la convocatoria denunciaron un “ataque masivo informático” en la plataforma 75octubres.ar. El acto se desarrollará en tres etapas: la primera se realiza por Twitter, Facebook e Instagram mientras no se pueda ingresar al sitio oficial. El acto virtual que impulsa el peronismo para conmemorar el Día de la Lealtad y brindar un respaldo al Gobierno nacional comenzó esta tarde por las redes sociales, tras “el ataque masivo informático” que sufrió el sitio oficial diseñado especialmente para la jornada, según lo denunciado por los organizadores. “Estamos recibiendo fuertes ataques a la plataforma. Mientras tanto podés seguir el acto por nuestras redes sociales #75octubresdeLealtad”, informaron los organizadores desde la cuenta oficial que el sitio posee en Twitter. Por lo tanto, la página no estaba habilitada para la movilización virtual que debía realizarse a partir de las 13. “El pueblo peronista está movilizado en todo el país, más de 2 millones de compañeros ingresaron a la plataforma de la marcha virtual -75octubres.ar- para participar de una fiesta única. Sin embargo y con mucha preocupación, vemos un ataque informático sincronizado a nuestra URL desde 40 servidores ubicados en distintos lugares del mundo”, denunciaron los organizadores en la página web. En tanto, informaron que especialistas informáticos “ya están trabajando para resolver este ataque político que permitirá que otros millones de argentinos participen y estén presentes en la plaza en forma virtual. Nada va a empañar la fiesta peronista”. Uno de los organizadores del acto, el subsecretario de Asuntos Políticos, Miguel Cuberos, sostuvo desde la puerta de la CGT que “hubo un ataque cibernético masivo” al sitio oficial. Cuberos sostuvo que se trató de “una provocación y una manera de hacer daño” porque, explicó, “no es un hackeo tradicional sino un ataque cibernético sincronizado”. “No es un hackeo tradicional sino un ataque cibernético sincronizado” MIGUEL CUBEROS El sitio oficial 75octubres, que hasta esta mañana había recibido más de 4 millones de visitas, recibió “ataques desde distintos servidores en el mismo momento”, dijo el funcionario encargado de la organización del evento. “El acto continúa por las redes sociales pero la plataforma es la que está siendo atacada desde diversos servidores en distintos lugares del mundo, que están incorporando gente y es imposible acceder a la plataforma”, dijo Cuberos y precisó que unos “40 servidores en distintas partes del mundo generan un cuello de botella”. Luego de este “ataque masivo” que hizo caer al sitio oficial, que durante días anteriores ya había recibido más de 7 millones de visitas, los organizadores continuaron con las actividades previstas transmitiendo por redes sociales videos de militantes peronistas, anécdotas e imágenes icónicas del justicialismo, discursos y canciones. El acto de homenaje por el Día de la Lealtad se desarrollará en tres etapas: la primera será por redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram mientras no se pueda ingresar al sitio oficial. El evento tendrá una segunda etapa que será el inicio del acto oficial en el salón Felipe Vallese de la sede histórica de la CGT de la calle Azopardo, donde hablará pasada las 16.30 el presidente Alberto Fernández. Tras el discurso de Fernández, se invitará a los participantes a cantar la marcha peronista en cada casa, y para ello, los organizadores alentarán a sacar los parlantes fuera del lugar en el que estén, suban el volumen y entonen la mítica canción “Los muchachos peronistas”, que identifica al justicialismo.

