Marcha virtual por el Día de la Lealtad: cómo sumarse a la movilización del 17 de octubre

Los organizados del Día de la Lealtad recolectan imágenes y videos con recuerdos peronistas. Paso a paso, cómo escuchar los discursos de Alberto y Cristina del próximo sábado. Los organizadores de la celebración oficial por del Día de la Lealtad peronista del 17 de Octubre esperan más de 1 millón de participantes en los festejos virtuales organizados para el próximo sábado. El sábado 17 a partir de las 13 va a estar habilitado el ingreso para la movilización virtual. Te esperamos en https://t.co/b845u8SSV4 pic.twitter.com/naVKgA3wI8 — 75octubres (@75octubres) October 14, 2020 Según detallaron los convocantes, los que desean participar del acto que se trasmitirá por streaming deben ingresar a la página web https://75octubres.ar/ el sábado a las 13 horas desde su computadora de escritorio (PC), tablet, celular o smartTV. Por ese canal, y todas las redes sociales vinculadas a 75octubres, se trasmitirán los discursos de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Pero también hay otras maneras de sumar a la celebración. “Seguí a las cuentas oficiales del acto para enterarte de todas las novedades. Mandanos tu video o foto a 75octubres@gmail.com y participá del acto!”, plantaron desde el PJ nacional. Los organizados recolectan imágenes y videos con recuerdos peronistas para mostrar a todo el mundo. Para ver el acto oficial no hace falta bajar una aplicación (app). “No tenés que descargarla de ningún lado. Simplemente dentro de la página clickeas INGRESAR y seguís las instrucciones”, señalaron. Para estar de forma virtual en la “movilización” habrá que completar un breve registro de inscripción con algunos datos básicos y se elegirá un “avatar” (con foto), que es la figura que representará a cada persona dentro de la multitudinaria movilización. “Luego comienza la experiencia ocupando un lugar en el plano que geolocaliza la movilización. Allí podrás acceder a material diseñado especialmente para el evento mientras comienza la transmisión del mismo”, comentaron. Para participar no hay que pagar nada y el registro no implica dejar ninguna información personal. Según los convocantes, “no hay límites” en la capacidad de militantes virtuales. “Cien, mil o millones de personas pueden conectarse en simultáneo, en tiempo real y participar de la movilización. La plataforma incluye un contador de participantes en vivo que permite monitorear el ingreso de los usuarios”, describieron.

