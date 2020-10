Cascallares, Katopodis y Guzman lanzaron obra historica para Longchamps y Burzaco

El ministro de Obras Públicas de la Nación y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, pusieron en marcha la obra “Desagües Pluviales Burzaco Sur” que contempla el saneamiento de unas 320 hectáreas beneficiando a 65 mil vecinas y vecinos de Longchamps y Burzaco. Del acto también participaron el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzman y los intendentes Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Fernando Moreira (San Martín), Juan Zabaleta (Hurlingam) y Jorge Ferraresi (Avellaneda), junto al diputado Juan Pablo De Jesús. La obra “Desagües Pluviales Burzaco Sur” contempla el tendido de 11 mil metros lineales de conductos y cañerías, como también la construcción de unos 4 mil sumideros. También incluye la construcción de un reservorio con 30 mil metros cúbicos de capacidad que se ubicará en un predio ubicado detrás de la empresa Angeletti, en proximidades del barrio Sakura de Burzaco donde hoy se realizó el lanzamiento de los trabajos. Esta histórica obra hidráulica, que arrancó en las últimas horas, posibilitará el saneamiento de 320 hectáreas tanto de Burzaco como de Longchamps. Contempla una obra de desagües con ramal principal y ramales secundarios llevando una solución global a los anegamientos y la solución de los desbordes de calles en barrios como Sakura, La Carlota, El Triángulo, Esperanza, Longchamps Este, Viplastic y Longchamps Centro. El intendente Mariano Cascallares precisó que “seguimos trabajando junto a Nación y Provincia para llevar soluciones concretas y mejorar la vida de nuestras vecinas y vecinos en este caso de Longchamps y de Burzaco”. Como se indicó, la obra hidráulica beneficiará a unos 65 mil vecinos brownianos y tiene un plazo de ejecución de un año. Su concreción es posible merced al trabajo articulado entre el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y el Municipio de Almirante Brown. El Municipio de Almirante Brown, articulando con Nación y Provincia, viene concretando históricas obras hidráulicas como “Corimayo” (Burzaco – Claypole – Ministro Rivadavia); “Yapeyú” (Longchamps – Glew); “Diómedes” (Burzaco –

