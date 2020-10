INDEC: la inflación de septiembre fue de 2,8%, la suba de precios llegó al 22,3% en el año

La inflación de septiembre llegó al 2,8% y acumuló en lo que va del año un alza del 22,3%, informó esta tarde el INDEC. En comparación con igual período de 2019, el Indice de Precios al Consumidor (IPC) trepó al 36,3%, según la información difundida por el organismo encargado de las estadísticas. En agosto anterior, la suba generalizada de precios se ubicó en el 2,7% y para septiembre la mayoría de las consultoras estimó una inflación cercana al 3%. El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas -que más incide en sectores de menores recursos- aumentó 3,0% en septiembre y fue la de mayor incidencia en el nivel general y en todas las regiones. Se destacaron las subas en frutas, verduras, tubérculos y legumbres y carnes y derivados, que fueron parcialmente compensadas con aumentos menores -e incluso algunas bajas- en lácteos, aceites, grasas y manteca, y bebidas no alcohólicas. Las divisiones Prendas de vestir y calzado (5,8%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (4,3%) fueron las que mostraron las mayores subas tanto a nivel nacional como en la mayoría de las regiones. Los menores incrementos se observaron en las divisiones Educación (0,3%) y Comunicación (0,1%), principalmente por el comportamiento de los servicios educativos, en el primer caso, y de telefonía e Internet, en el segundo. Los aumentos en prendas de vestir, frutas y verduras incidieron en el alza de la categoría Estacionales (7,9%) y en Bienes (3,6%), mientras que el menor incremento de los servicios educativos, telefonía e internet explicaron parcialmente que las subas en la categoría Regulados (1,9%) y en Servicios (1,1%) hayan sido mas acotadas que el Nivel General, señaló el INDEC.

