Obras de ampliación del Jardín de Infantes 910

La Municipalidad de San Vicente, en conjunto con el Gobierno Nacional y Provincial y Consejo Escolar, continúa trabajando en la creación, ampliación y refacción de las instituciones educativas del distrito. Se trata de uno de los ejes de gestión del actual intendente Nicolás Mantegazza, que busca saldar la falta de vacantes en San Vicente. Para ello el jefe comunal articuló políticas públicas que actúan en beneficio de las escuelas y jardines, logrando poner en valor no solo su infraestructura sino la calidad educativa que se brindará en esos espacios. Entre las instituciones beneficiadas y enmarcado en el programa “Escuelas a la Obra”, el municipio logró finalizar las obras del Jardín de Infantes N° 910, que fueron detenidas por el anterior gobierno de Cambiemos. Allí se logró ampliar la capacidad edilicia con la construcción de nuevas aulas y sanitarios, que se anexará a las ya existentes. Estos trabajos permitirán ampliar los cupos de la institución ubicada en el barrio Santa Ana, uno de los más grandes de la comuna. Eso se suma a la escuela móvil que se está llevando adelante sobre el predio del Club Estrella del Sur, sobre José Hernández y Almirante Brown, que funcionará como anexo de la Escuela Secundaria N° 5.

Both comments and pings are currently closed.