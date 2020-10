Multitudinaria Jornada virtual “Feminismos Populares” del Frente de Todos

En el contexto de aislamiento social por la Pandemia Covid -19 que imposibilitó la realización -de manera presencial -del 35° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries, desde el Frente de Todxs realizaron una multitudinaria jornada virtual denominada “FEMINISMOS POPULARES”. Bajo la consigna “Feminismo es repartir la torta. Vamos por el Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas”, 4500 Mujeres y Diversidades de distinto puntos del país debatieron e intercambiaron en 8 conversatorios en simultáneo, centrados en temáticas tales como “redistribución de la riqueza, violencia de género, aborto legal, transfeminismo, cuidados y medioambiente”. La actividad fue cerrada, a través de youtube, por Dora Barrancos, Estela Díaz, Mayra Mendoza, Natalia Zaracho, Milagro Sala, Paula Arraigada, Alba Rueda, Monica Macha, Mariel Fernández, Ofelia Fernández, entre otras reconocidas referentxs del Movimiento Feminista. Laura Berardo, Subsecretaria de Desarrollo Humano del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y referente del Frente de Género de Unidxs y Organizadxs, participó y expuso en el conversatorio sobre redistribución de la riqueza. “Es una alegría que, pese a las adversidades, logramos hacer nuestro 35° Encuentro, Nacional, Popular, Democrático y Feminista”, sostuvo Berardo. Y remarcó que los ENM y Diversidades son los encuentros de la Democracia”. La funcionaria manifestó que “no debemos naturalizar las desigualdades existentes sino, más bien, trabajar junto al colectivo feminista para revertirlas”. En ese sentido, sostuvo que “Es necesario continúar instalando los debates por la injusta distribución sexual del trabajo y por las politicas de cuidado”. Respecto al Aporte Extraordinario a las Grande Fortunas, opinó que “es sumamente importante”, y que desde el Feminismo deben “tomarlo como bandera y ponerle la cara de las Mujeres y Diversidades”. “Tuvimos la fortaleza de instalar los debates por los Femicidios, los Travesticidios, las tareas de Cuidado y el Aborto Legal, tambien podemos instalar la discusión sobre el origen estructural de la desigualdad en Argentina”, enfatizó. Por otro lado, insistió en la necesidad de que el Movimiento Feminista dialogue con todas las instancias del Estado para trabajar fuertemente en la inclusión de las Mujeres y Diversidades. De la charla sobre Redistribución participaron más de 450 personas y contó con las exposiciones de: Laura Berardo (Subsecretaria de Desarrollo Humano y referente del Fte de Géneros UyO), Victoria Freire (referente de Mala Junta), Nélida Rojas (Frente Milagro Sala), Analía Iraola (Todxs Somos Patria), Mónica Córdoba (Somos Barrios de Pie), Nené Aguirre (CCC) y Valeria Mutuberria Lazarini (Frente de Mujeres y Diversidades P. Sol). Durante el cierre de la jornada, también se transmitieron videos con testimonios de mujeres y diversidades de distintas organizaciones sociales y políticas, que ratificaron y reivindicaron las banderas de la lucha feminista. Además, en todas las comisiones cerraron con un panuelazo virtual por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Both comments and pings are currently closed.