Cascallares recorrió la parroquia Santa Ana y obras en Glew en su 155° aniversario

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, visitó durante la jornada de hoy la Parroquia Santa Ana de Glew donde recorrió las obras que se realizan en dicha institución y se interesó por el estado de salud del Padre Roberto Scali deseándole una pronta recuperación. La recorrida coincidió con el aniversario 155° de esa querida localidad browniana. El jefe comunal le envió un afectuoso saludo a todas las vecinos y los vecinos de Glew. Acompañado por la diputada provincial Cristina Vilotta, el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari y el delegado de Glew, Guillermo Antoniani, Mariano Cascallares también recorrió la obra de pavimentación con hormigón armado de la calle Montevideo que está ejecutando el Municipio. Allí el intendente municipal browniano dialogó con las vecinas y los vecinos manteniendo siempre la distancia social y respetando el uso de tapabocas en el marco de las medidas de precaución por la pandemia de Covid-19.

