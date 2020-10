“Fomenta la grieta y daña la convivencia”

Así lo expresó Alberto Fernández en sus redes sociales, en referencia a la convocatoria que realizó la oposición que fijó el domicilio de la vicepresidenta como uno de los puntos de encuentro para la protesta contra el Gobierno.

l presidente Alberto Fernández cuestionó hoy la convocatoria de sectores opositores a protestar frente al domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y dijo que ese tipo de acciones “solo fomenta la grieta y daña la convivencia democrática”. “Disentir con un gobierno es parte de la democracia. Movilizarse, aun con el riesgo que implica en una pandemia, también”, dijo el primer mandatario en su cuenta de Twitter. “Pero promover una convocatoria a una protesta en el domicilio de una persona solo fomenta la grieta y daña esa convivencia democrática”, advirtió Fernández, que incluyó el hashtag #ArgentinaUnida.

