El municipio suma mejoras, seguridad y equipamiento en el puente de Claypole

El Municipio de Almirante Brown, que conduce el intendente Mariano Cascallares, concretó una serie de acciones para poner en valor y mejorar tanto la seguridad como la imagen del sector comprendido debajo del Puente de Claypole que ahora se muestra renovado para todas las vecinas y los vecinos de la zona, como para los miles de automovilistas que circulan por allí a diario. La renovación comenzó con la instalación por parte de la Comuna browniana de un destacamento policial móvil en la intersección del Puente y la Avenida 17 de Octubre. Desde allí, la Policía Bonaerense realiza controles viales y también lleva adelante tareas de vigilancia y prevención del delito. Dicha arteria luce renovada ya que a pocos metros se levanta la nueva Delegación Municipal de Claypole que el Municipio abrió este año con un moderno edificio. Se está trabajando para mejorar la iluminación de la zona, lo que sumado a la instalación del puesto policial permitirá una mejora sustancial en la prevención. Pero sin lugar a dudas la acción que le cambió la cara al Puente de Claypole es la llegada a ese lugar del programa de murales que lleva adelante el Instituto Municipal de las Culturas. A través de una obra que ya despierta tantas sorpresas como elogios, el Municipio de Almirante Brown convirtió a través de la pintura a cada una de las columnas del Puente en la imagen de las gambetas del gol de Diego Armando Maradona a Inglaterra durante el recordado Mundial México 86. Todo comienza en la mitad de la cancha y finaliza, después de una secuencia de habilidad, destreza y magia en los pies, con el arquero inglés Peter Shilton vencido y con Maradona celebrando el mejor gol de la historia de los mundiales. Esa secuencia completa cuadro por cuadro se encuentra retratada en las columnas del Puente de Clyapole. Y se suma por ejemplo a la nueva cartelería urbana instalada en la zona. El embellecimiento urbano con forestación y con el arreglo y pintado de las dársenas para el estacionamiento de la zona terminaron de configurar un lugar renovado y jerarquizado por el Municipio de Almirante Brown para el disfrute de las vecinas y los vecinos de Claypole y de todo nuestro distrito.

Both comments and pings are currently closed.