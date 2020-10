Opertativo sanitario en Jose Marmol con Detectar, hisopado y vacunación

El Municipio de Almirante Brown llevó adelante un nuevo operativo sanitario en la localidad de José Mármol, en el que incluyó una gran cantidad de servicios para los vecinos y vecinas como el programa Detectar, supervisando casa por casa, hisopando a pacientes con síntomas de Covid-19, y también aplicando vacunas. Esta jornada integral se llevó adelante con estrictos protocolos sanitarios en la plaza Los Aromos de Nuestra Señora de Luján, ubicada en 25 de Mayo entre Bynnon y Arias, donde se pusieron a disposición dos trailers, uno para realizar hisopados y otro para aplicar vacunas del Calendario Nacional. En lo que respecta al Detectar, a la plaza se acercaron vecinos y vecinas con síntomas pero también se hizo una búsqueda activa en el que las promotoras de la salud recorrieron los domicilios tomando registros términos y haciendo pruebas de olfato. En simultáneo también se llevó adelante un plan de vacunación antigripal, de neumococo y del Calendario Nacional priorizando a los pacientes de mayor riesgo, como pediátricos, embarazadas, personas con discapacidad, con patologías de riesgo y adultos mayores. El intendente Mariano Cascallares adelantó que “vamos a seguir trabajando junto a la Nación y a la Provincia para prevenir el Covid y cortar la cadena de contagios. Mientras tanto es muy importante que tod@s sigamos cuidándonos” porque aún continúa la circulación comunitaria del virus en el Amba.

