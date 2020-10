Cascallares encabezó la primera jornada virtual de enfermería del distrito

El intendente Mariano Cascallares participó de la primera jornada de enfermería que se desarrolló en Almirante Brown a través de la modalidad virtual. Fueron alrededor de 180 las personas las que formaron parte del encuentro virtual, entre ellos, la coordinadora de Formación de Recursos Humanos en Enfermería del Ministerio de Salud bonaerense, Marcela Rojas; el secretario de Salud local, Walter Gómez, el rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB), Pablo Domenichini, el vicerrector de dicha Casa de Estudios, Facundo Nejamkis, además de representantes del área de enfermería de diferentes instituciones sanitarias del distrito El objetivo central de la jornada fue promover y articular el trabajo del sector de enfermería en todo el territorio browniano, tanto en el ámbito público como el privado. Además se abordaron las políticas públicas que se implementaron en los distintos niveles sanitarios ante la pandemia de Covid 19. También se plantearon los desafíos en la formación de enfermeras y enfermeros, quienes estuvieron en la primera línea frente a la coyuntura actual. Además durante el encuentro no solo se reconoció la enorme tarea de las mujeres y hombres que tienen una vocación tan noble como la enfermería, sino que se anunció que se está gestionando la apertura de la licenciatura en dicha práctica en la Universidad de Almirante Brown de cara al año 2022. En este sentido, el intendente celebró la decisión de la UNAB de impulsar el proyecto de apertura de la nueva titulación en enfermería. “Sabemos que es muy importante poder contar con una sede para la cursar la carrera, es una noticia que nos llena de alegría y nos da una proyección diferente”, sostuvo Cascallares. Asimismo, agradeció a todos los trabajadores y voluntarios, particularmente de la salud, por el compromiso y tarea cotidiana frente a la pandemia de coronavirus. “Esta pandemia nos puso a prueba, generó muchos desafíos, si bien habrá cosas que corregir sin duda el trabajo que se realizó desde el gobierno nacional, provincial y local, además del sector privado es un trabajo ejemplar, donde hay mucha solidaridad”, concluyó el jefe comunal. Cabe señalar, que según anticipó Domenichini, la Universidad de Almirante Brown tiene proyectado crecer en otras carreras y espacios vinculados a la salud. Participaron también de la jornada; la titular de la Asociación de Escuelas Universitarias de Enfermería de la República Argentina (AEUERA), Lic. Karina Espíndola; el coordinador de la carrera de Acompañante Terapéutico de la UNAB, Lic. Eduardo Urueña, además de representantes del ISFDyT Nro.53 de Glew, de los hospitales provinciales Arturo Oñativia y Lucio Meléndez, región sanitaria VI, entre otros. Vale destacar el servicio de tele-medicina del Ministerio de Salud de la Nación a través de la cual se pueden llevar adelante este tipo de jornadas.

Both comments and pings are currently closed.