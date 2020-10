Arrondo y Balladares anuncian subsidios para clubes de Lanús

El Gobierno Nacional anunció la entrega de una primera etapa de subsidios para clubes de barrio de Lanús, en el marco del Programa de Apoyo en la Emergencia para Clubes de la Secretaría de Deportes. El anuncio lo realizaron la secretaria de Deportes Inés Arrondo, y el Director General de Asuntos Políticos de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Agustín Balladares. El programa consiste en subsidios especiales, adicionales a los ya fijados en el esquema tradicional determinado para esas entidades. Según la página web del Ministerio de Turismo y Deportes, este apoyo podrá ser utilizad para campañas de prevención conforme a las medidas y pautas sanitarias que se han establecido desde el Gobierno Nacional, capacitaciones para trabajadores y trabajadoras, capacitaciones para socios y dirigentes, servicios e infraestructura, entre otros. Al respeto, Balladares expresó que “este trabajo conjunto con los clubes nos permite continuar reparando el daño estructural que vienen atravesando y que la pandemia profundizó, afectando su funcionamient0”. “Por eso seguiremos invirtiendo en estas instituciones que cumplirán un papel central en la reconstrucción del tejido social, y son vitales para el desarrollo de las infancias”, agregó el también dirigente peronista del Frente de Todos de Lanús.

Both comments and pings are currently closed.