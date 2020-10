El PJ le rindió homenaje a Juan Domingo Perón por el 125 aniversario de su natalicio

En una jornada de mucha carga emotiva, Fernando Gray, Vicepresidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Mantegazza, Presidente del PJ de San Vicente; Martín Insaurralde Presidente del PJ de Lomas de Zamora; Mariano Cascallares, Presidente del PJ de Almirante Brown; Gustavo Arrieta, Administrador General de Vialidad Nacional; Gabriel Katopodis, Ministro de Obras Públicas de la Nación y Federico Otermín, Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, le rindieron homenaje a Juan Domingo Perón en la Quinta Museo 17 de Octubre por el 125 aniversario de su natalicio. “Hoy estamos para homenajear a este gran hombre, nuestro líder, que trabajó incansablemente por los derechos de los trabajadores, que industrializó el país, que nacionalizó servicios básicos y que dio origen e implementó los planes quinquenales, pero fundamentalmente formó militantes y dirigentes, que décadas después nos dieran a millones de argentinos esos hombres y mujeres como Néstor, como Cristina y como Alberto”, indicó Fernando Gray en la apertura de la ceremonia. Por su parte, vía zoom y por transmisión en vivo por pantalla gigante, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof manifestó el deber de estar “conectados con las enseñanzas y las ideas, con la doctrina que nos legó Perón”. En tanto, Mantegazza indicó que; “debemos recordar a Perón militando con mucha más fuerza acompañando a Alberto y a Cristina, a Axel y a Verónica y a nuestros compañeros, para que el sueño que tuvieron Juan y Eva lo podamos construir entre todos y todas”. También estuvieron presentes Pedro López, Paula Pereyra, Anahí Vázquez, Paolo Raddavero y Eleonora Vázquez, miembros del consejo del Partido Justicialista de San Vicente y Cristian Scollo, Director de la Quina Museo 17 de Octubre.

