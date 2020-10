Acompañamiento del municipio a estudiantes del nivel superior

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó la entrega de kits escolares -en el marco de una acción solidario del programa Causa Común- a estudiantes de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB), del Instituto Superior de Formación Docente Nº41, de Adrogué, y del Instituto Superior de Formación Docente y Técnico Nº53, de Glew. La jornada se llevó adelante en el Salón Bijou de la Casa de la Cultura, donde el jefe comunal concretó la entrega simbólica de cinco de los mil kits que serán donados a estudiantes a través del programa solidario comunal Causa Común a partir del aporte de empresas locales. En el acto tuvo un rol protagónico la Dirección de Juventud de la Comuna. “Encuentros como este visibilizan el esfuerzo del Estado Municipal, de las instituciones, la comunidad educativa y la juventud para hacer frente a la pandemia en distintos ámbitos. Celebro esta iniciativa que beneficiará a estudiantes de nuestro distrito porque es una forma de seguir apoyando la enseñanza pública”, remarcó Cascallares. En este sentido, la presidenta del centro de estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente y Técnico Nº53 de Glew, Lucila Mascareño, valoró que “esta actividad suma muchísimo” y que “la donación es muy importante”. “Seguimos apoyando y fomentando la participación infantil en todos los ámbitos”, subrayó. De la iniciativa participaron el presidente del Concejo Deliberante de Almirante Brown, Nicolás Jawtuschenko; el vicerrector de la UNAB, Facundo Nejamsky; la subsecretaria de Familia y Políticas Públicas, Leda Quintana; la directora de Juventud, Micaela Ortiz, directivos, representantes del centro de estudiantes y alumnos de la universidad y los institutos Nº41 y Nº53.

Both comments and pings are currently closed.