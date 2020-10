Lanús: el Gobierno Nacional completará el calendario de vacunación

El gobierno nacional dio a conocer que comenzará a realizar una serie de operativos para completar el Calendario Nacional de Vacunación en Lanús. El anuncio estuvo a cargo de Agustín Balladares, Director General de Asuntos Políticos de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y dirigente peronista del Frente de Todos del distrito. A través de sus redes sociales, Balladares dijo que a través del programa El Estado en tu Barrio se iniciará una campaña para “completar el Calendario Nacional de Vacunación con las 19 vacunas obligatorias y gratuitas, priorizando a lxs niñxs y embarazadas”. El primero de estos operativos se llevó adelante el día de ayer en Villa Diamante, y se aplicaron 70 dosis. Según contaron desde Nación, los próximos serán en Monte Chingolo, Lanús centro, Escalada, Gerli y Villa Obrera. Balladares recordó que esta nueva campaña es la segunda que realizan en el distrito, y que anteriormente recorrieron 15 barrios con una campaña contra la gripe y la neumonía, aplicando más de 2500 dosis a pacientes de riesgo. “Venimos de cuatro años donde nos decían que había que pensar en el largo plazo, mientras ajustaban la inversión en salud. En lo personal, me enorgullece formar parte de un gobierno que entiende que cuidar las infancias, es cuidar el futuro de la Argentina”, afirmó el funcionario nacional.

