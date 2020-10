Conmemoraron el quinto aniversario de la UNAB y colocaron una capsula del tiempo

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó junto con el rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB), Pablo Domenichini, y el vicerrector de la casa de altos estudios, Facundo Nejamkis, el descubrimiento de la Piedra Fundacional de la Universidad, en el marco del quinto aniversario de su creación. La jornada se llevó adelante en el predio de la Quinta Rocca, donde el Jefe Comunal y las autoridades de la UNAB encabezaron el acto protocolar en el que además colocaron archivos y documentos del Municipio y la Universidad en una “Cápsula del Tiempo”, la cual será abierta dentro de 100 años. “Hoy es un día muy especial porque se cumplen cinco años de la ley que dio origen a nuestra querida Universidad, allá por el 7 de octubre de 2015. Nos tocó vivir en el Congreso la sanción de esa Ley y este año, tan particular, en el que ya tenemos más de dos mil alumnos y estamos en la sede de lo que será nuestra casa de altos estudios colocando la piedra fundacional”, resaltó Cascallares. En esa línea, recordó que próximamente se “licitará la obra del primer módulo áulico para el predio y que también se está trabajando para tener una estación ferroviaria que conecte la Universidad con la línea Roca”. Por su parte, Domenichini remarcó que “fue una jornada muy emotiva ya que al cumplirse cinco años de la ley que nos dio origen, además de la Piedra Fundacional, estamos dejando también una cápsula del tiempo con el Municipio con la documentación y los pasos que estamos dando”. La colocación de la Piedra Fundacional se concretó en conmemoración del quinto aniversario de la creación de la Universidad, a partir de la sanción de la ley 27.193 por parte del Congreso de la Nación. Por ese motivo, las autoridades presentes también pusieron documentos y materiales actuales en una “Cápsula del Tiempo” que será abierta dentro de 100 años, con el objetivo de compartir un legado con las próximas generaciones. En este sentido, Cascallares puso un pergamino y un cuño de la Municipalidad de Almirante Brown junto con el presidente de la Unión Industrial de Almirante Brown, Miguel Rodríguez, mientras que Domenichini hizo lo propio con una medalla de la UNAB. Además, el rector y vicerrector de la casa de altos estudios colocaron documentos y materiales fotográficos referidos a la historia y actividades de la Universidad; mientras que el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown, Sergio Pianciola y el secretario de Gobierno local, Juan José Fabiani, incorporaron materiales pertinentes a todas las áreas del Estado municipal Lo mismo hicieron el presidente del Concejo Deliberante local, Nicolás Jawtuschenko, el presidente del Consejo Escolar, Leonardo Herrera, y alumnos de la Universidad; al tiempo que el presidente del Instituto de Estudios Históricos de Almirante Brown, Emilio Klubus, incorporó el libro “Los Pueblos de Almirante Brown” y obras del escritor Jorge Luis Borges. De esta importante jornada participaron también la secretaria general de la UNAB, Stella Salamone; el secretario de Extensión y Bienestar, Ignacio Jawtuschenko; el secretario de Administración y Finanzas, Diego Otero; la directora de Juventud del Municipio, Micaela Otero, además de miembros del Consejo Superior de la UNAB, estudiantes y vecinos, entre otros.

