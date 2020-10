Cafiero: “Necesitamos crecer para poder pagar, vamos a negociar de cara a los argentinos”

El jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, sostuvo que la Argentina vive una “doble crisis” debido, por un lado, a la pandemia de coronavirus que afectó la economía del país y del mundo y, por otro, a las dificultades de la balanza de pagos que se iniciaron durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, en 2018 y 2019, y llamó a “dejar de lado la ventaja política” de cara al futuro. “A la crisis de la balanza de pagos que se dio en 2018 y 2019, se sumó la crisis de la pandemia. Es una doble crisis la que estamos viviendo”, expresó Cafiero al brindar su segundo informe de gestión ante la Cámara de Senadores. El ministro agregó que “en el camino, la pandemia a todos nos sacó algo” y “nos empujó al desánimo social y personal”. “No la ayudemos en esta tarea buscando la ventaja política oportunista. Estamos en el camino indicado. Con nuestras disidencias podemos encontrar el camino adecuado para levantarnos, una vez más”, reflexionó. Cafiero defendió la política implementada por la administración de Alberto Fernández para paliar la grave situación económica; cuestionó la deuda contraída con el Fondo Monetario internacional por 44.000 millones de dólares, y elogió la negociación con los fondos privados de inversión. El jefe de Gabinete aclaró que el Gobierno no pone “excusas” al referir a “una crisis global, que evidentemente lo es”, sino que lo que se está buscando “es que se reconozca” la situación “con la gravedad que corresponde, la envergadura que tiene, el grado de esta crisis por el coronavirus”. Cafiero reiteró que no se busca “echarle la culpa a nadie, sino a poner las cosas en orden y ver cómo podemos salir adelante”. En el marco de este balance cuestionó al gobierno de Macri por haber “abrazado ideológicamente, culturalmente y con una creencia de que ese era el modelo para la Argentina: chico y de exclusión”. Lamentó que el FMI asistiera “a la Argentina en 44 mil millones de dólares para tratar de salvar un modelo de especulación y de financialización de la economía” y destacó que el actual Gobierno nacional llegó para “recuperar a la Argentina”.

