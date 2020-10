A 10 años del crimen de Mariano Ferreyra, colocarán una placa en la estación Constitución

Al cumplirse 10 años del crimen de Mariano Ferreyra, el Partido Obrero realizará este miércoles un acto en el hall de la estación Constitución, donde colocarán una placa en homenaje al militante asesinado el 20 de octubre de 2010. Además del acto, que se realizará a las 16.30, el Partido Obrero iniciará una serie de actividades con las que recordará al militante asesinado en 2010 por una patota del exsecretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, cuando reclamaba por el pase a planta de los trabajadores tercerizados del ferrocarril. Estarán presentes los dirigentes del PO Néstor Pitrola y Gabriel Solano; la diputada nacional del Frente de Izquierda Unidad, Romina Del Plá, los compañeros de militancia de Ferreyra, trabajadores ferroviarios y Elsa Rodríguez, que fue gravemente herida en la misma movilización. “El crimen de Mariano Ferreyra puso de relieve el entramado mafioso en torno a la tercerización laboral. Su asesinato fue producto de un ataque planeado para escarmentar a los trabajadores tercerizados que reclamaban el pase a planta y para proteger ese negociado”, sostuvo Pitrola en una gacetilla de prensa. “En estos diez años, la vigencia de esa lucha no ha dejado de crecer. Hoy, la pelea contra la liquidación de los convenios y las reformas laborales es de completa actualidad y uno de los principales reclamos que deberemos defender los trabajadores en esta etapa y lo que se viene luego de la pandemia”, agregó.

