Incorporan 150 paradas seguras para el transporte publico

El Ministerio de Transporte de la Nación, articulando con el Municipio de Almirante Brown, incorporará 150 nuevas “Paradas Seguras”, las cuales están equipadas con señal WIFI, cámaras de seguridad y botón antipánico para brindar seguridad a los pasajeros tanto en la espera como durante la utilización del transporte público en nuestro distrito. Desde la gestión que encabeza el intendente Mariano Cascallares explicaron que estos nuevos refugios serán colocados en las localidades y en los barrios, con el objetivo de ser una herramienta más para la prevención del delito y llevarles seguridad a los vecinos y las vecinas. Las “Paradas Seguras” están equipadas con cámaras de seguridad que tienen un alcance de 360 grados, botón antipánico y altavoces e intercomunicadores conectados al Centro de Operaciones Municipal (COM) para alertar sobre cualquier emergencia. Además, tienen incorporada una terminal para cargar la tarjeta Sube y consultar el saldo. “Lo que queremos darle a cada ciudadano que utilice estos dispositivos es seguridad mientras esperan por el transporte público de pasajeros”, indicó el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni. Esta iniciativa es una herramienta más que el Municipio de Almirante Brown incorporó para la prevención del delito, junto a la Aplicación Alerta Brown, las cámaras de monitoreo y el constante recambio de luminarias LED entre otras medidas preventivas.

