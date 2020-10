Gobierno, empresarios y sindicatos avanzan en una agenda común para la reactivar la economía

El Gobierno nacional y sectores productivos, industriales y sindicales acordaron este lunes avanzar en una agenda común que apunte a la reactivación de la economía, la producción y la generación de empleo, se informó oficialmente. En el encuentro estuvieron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los miembros del gabinete económico, gremialistas de la CGT y la CTA; la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la Construcción (Carco), entidades que reúnen a los bancos y el Consejo Agroindustrial. “Tenemos diferencias pero también entendemos que las tenemos que resolver sentados en la misma mesa, discutiendo lo que tengamos que discutir, pero nunca renunciando al diálogo”, expresó Cafiero durante la reunión, en la que se acordó avanzar en acuerdos sectoriales que tengan como eje la generación de empleo y el estímulo a la producción. El ministro de Economía, Martín Guzmán, destacó que “con el FMI lo que se busca es un programa que ayude a la Argentina”. “Este es un proceso que importa para la sociedad en su conjunto porque hace a la cuestión macroeconómica, la estabilidad y generación de empleo”, subrayó el funcionario, quien recibió el apoyo de todos los sectores presentes para encarar esa negociación. Guzmán advirtió que en el último tiempo se empezó a vislumbrar la recuperación de algunos sectores y valoró que “poner el cuidado donde hay que ponerlo, es muy importante para que lo que sigue sea mejor”. El Gobierno reafirmó en el encuentro “avanzar en acuerdos sectoriales” con eje en el “trabajo y la producción”, y celebró el “apoyo” de los distintos actores de la economía ante la negociación que comienza mañana con el FMI, según pudo saber Télam de fuentes oficiales. Sobre esa negociación, los funcionarios destacaron que se hará “de cara a la sociedad y defendiendo los intereses nacionales”, como sucedió con el canje del 99% de la deuda con los acreedores privados. Por su parte, el presidente Alberto Fernández, que no participó de esa cita, se reunió en la Casa Rosada con el titular de Molinos Río de la Plata, Luis Pérez Companc, en un encuentro que fue a “agenda abierta” y del que también participó Guzmán, según precisaron a Télam fuentes oficiales.

