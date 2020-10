El gobierno bonaerense y los gremios estatales retoman la discusión salarial en paritarias

El Gobierno bonaerense y los gremios que representan a los trabajadores estatales continuarán hoy, mediante un encuentro virtual, la negociación paritaria para definir un aumento salarial para el sector.

Fuentes del Poder Ejecutivo provincial detallaron que de la reunión, pautada originalmente para ayer y postergada para hoy, se desarrollará a partir de las 16. Participarán del encuentro representantes de la administración de Axel Kicillof y los gremios estatales Fegeppba, ATE, Cicop, AMRA y UPCN. Podes ver La semana pasada, los sindicatos rechazaron la propuesta de otorgar un aumento salarial inmediato del 10% y reabrir la discusión en diciembre, más un incremento del 30% en las asignaciones familiares que estaban congeladas desde hace tres años. Entre marzo y abril, los 126.209 estatales contemplados en la ley 10.430 recibieron un aumento de $4.000, mientras que el personal de salud obtuvo un bono de $5.000. (Télam)

