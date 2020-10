El municipio avanza con la instalación de miles de luces led

Con el objetivo de finalizar el presente año llegando a una cobertura del 50 por ciento del parque lumínico local con Luces Led, el Municipio de Almirante Brown avanza en la instalación de 16.000 nuevas luminarias con esta tecnología las cuales se suman a las 10.000 que ya fueron instaladas desde el inicio de la gestión del intendente Mariano Cascallares. Desde la Comuna especificaron que en esta nueva etapa del programa oficial “se están instalando sólo este año unas 16.000 luminarias más en calles secundarias” de diferentes localidades brownianas. De se modo el Municipio avanza con la mejora continua en infraestructura y concluirá el año con casi el 50 por ciento del parque lumínico cubierto con tecnología LED, es decir unos 625 kilómetros, en el marco de un programa general que prevé la colocación total de 60.000 artefactos. Este recambio histórico de material LED, que reemplaza a otras tecnologías existentes como mercurio, sodio, cuarzo y bajo consumo, representa una mejora en la calidad del alumbrado y la visibilidad, y también en el ahorro energético, ya que reduce en un 50 por ciento la energía requerida. En este sentido, desde el Municipio de Almirante Brown subrayaron que “estos artefactos también permitieron reducir la cantidad de equipos instalados ganando en eficiencia y ahorro energético, sin perder la cobertura lumínica”. Además, las nuevas luminarias requieren de poca potencia para encender y son aptas para la telegestión, un sistema que permite” diagnosticar el funcionamiento de los equipos, su consumo y administrar el rango lumínico de forma remota”, destacaron. Asimismo, esta inversión en infraestructura también impacta positivamente en la seguridad ciudadana de todos los vecinos y vecinas de Almirante Brown, generando tranquilidad y certidumbre en los barrios, ya que además de colocar los artefactos se hacen trabajos de poda controlada.

