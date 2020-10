El Gobierno anunció una batería de medidas para impulsar la producción y las exportaciones

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció esta tarde un paquete de medidas tendientes a fortalecer las reservas internacionales del Banco Central a partir de lograr más ingreso de divisas al incentivar las exportaciones tanto industriales como fabriles, y mejorar las opciones financieras en pesos. “Necesitamos generar fortalezas, buscando acumular reservas. Estabilizar a la economía argentina es un proceso, hay que ir a la velocidad que corresponde”, dijo Guzmán en el inicio de la conferencia de prensa realzada en Casa de Gobierno en la que estuvo acompañado por su par de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, y el titular del Ministerio de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. En la conferencia de prensa también estuvieron presentes el presidente de la UIA, Migel Acevedo; el titular de CIARA, Gustavo Idógoras; el dirigente de Conferderaciones Rurales, Dardo Chiesa; Alberto Carlocchia, de la Cámara Minera; y José Martines, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y referente del Consejo Agroindustrial, entre otros. “Estos anuncios tienen que ver con la hoja de ruta que hemos venido marcando para propiciar la recuperación económica de nuestro país”, sostuvo el titular del Palacio de Hacienda, para luego subrayar que las iniciativas buscan “promover sectores clave para el desarrollo de bienes exportables y promover el mercado interno, en particular promover la construcción, que es un sector que va a jugar un rol clave en la recuperación económica”. En lo que respecta al plano financiero y la búsqueda de ahorro e inversión en moneda local, el titular del Palacio de Hacienda anticipó que el martes “estaremos licitando una herramienta -un bono- en pesos, atado a la variación del dólar”. Además, adelantó que el Banco Central, “presentará una tasa que será referencia de todos los sectores”, y destacó que los rendimientos de los depósitos a plazo fijo “serán positivos” respecto a la inflación. Para impulsar las exportaciones, y para el desarrollo del sector agrícola presentaremos “una compensación y estímulo a pequeños productores de soja y cooperativas que implicarán una inversión pública de hasta $11.550 millones para el sector”, dijo Guzmán. Además, “se reducen hasta fin de año las alícuotas para las ventas al exterior de grano de soja como para sus principales derivados”, agregó el ministro. De esta forma, los derechos de exportación de la soja se reducirán de 33% a 30% en octubre, para luego aumentar paulatinamente en noviembre (31,5%), diciembre (32%) y regresar al 33% en enero. En cuanto a las medidas vinculadas al sector industrial, Guzmán dijo que se reducirán “los derechos de exportación de los bienes finales industriales a 0% y de los insumos elaborados industriales al 3%”. “En el caso automotriz, la baja al 0% de bienes finales es solo para las exportaciones automotrices incrementales extra Mercosur”, precisó. Además “subimos el piso de reintegros a la exportación en función del valor agregado: subimos los bienes finales industriales a 7% y de los insumos elaborados industriales a 5%”, agregó. Con respecto al sector minero, se reglamentará la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que estableció un tope del 8% para los derechos de exportación de los metales. Sobre el sector de la construcción, al que calificó de “central para la recuperación de la economía”, Guzmán anunció que el Gobierno enviará al Congreso dos proyectos de Ley: Beneficios impositivos para estimular la inversión en proyectos nuevos, y exención durante tres años del pago de Bienes Personales sobre los activos financieros que se apliquen a nuevas construcciones. Además, se diferirá el pago del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto sobre las Transferencias de Inmuebles correspondiente al aporte de un inmueble (por ejemplo, un terreno) a un proyecto de construcción hasta el momento de finalizada o cobrada la obra. Guzmán anunció la creación de Fondo Fiduciario de Cobertura y Promoción para brindar sustentabilidad al sistema de Crédito Hipotecario. También se creará un fondo que será autosustentable, que se financia con aportes de las entidades financieras y con una porción de la cuota del crédito. En paralelo, el Banco Central anunció una serie de medidas tendientes a preservar su nivel de reservas internacionales entre las que se encuentran abandonar la “devaluación uniforme” para evitar la especulación, subir la tasa de interés, y alentar el ingreso de inversiones del exterior, con la promesa de que podrán repatriar los fondos en un año. La entidad que dirige Miguel Ángel Pesce a través de un comunicado de prensa, dio cuenta que la tasa de pases pasivos a un día aumentará el 24%, cinco puntos porcentuales respecto del nivel vigente. La decisión “busca incrementar el atractivo de los instrumentos financieros en moneda local de corto plazo, en vistas de desalentar comportamientos que podrían afectar el mercado de cambios”, dijo el Central. Por otro lado, la entidad adelantó que abandonará “el mecanismo de devaluación uniforme otorgando mayor volatilidad y manteniendo el nivel competitivo del tipo de cambio real multilateral”. El Banco Central también anunció que se bloquearán los CUIT para la compra para atesoramiento de divisas de los funcionarios del máximo nivel de la administración pública nacional hasta el rango de subsecretarios o equivalentes, de legisladores nacionales (diputados y senadores), y los directores de bancos públicos incluidos los del BCRA.

