Cascallares y Vilotta junto a los bomberos voluntarios en su aniversario N 56

El intendente Mariano Cascallares y la diputada provincial Cristina Vilotta acompañaron al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown en un nuevo aniversario de su creación. También se rindió homenaje al recordado Rubens Oscar Lartigue, quien fuera presidente honorario de la institución bomberil. La jornada conmemorativa tuvo lugar en el cuartel que la querida entidad posee en la localidad de Adrogué y contó con la presencia del presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios, Ricardo Sánchez, y el jefe del cuartel, comandante General, Eduardo Bertelli, entre otros. Participaron también, el hijo y la sobrina de Rubens Lartigue, Jorge Lartigue y Virginia Macieri, respectivamente. Durante el encuentro se impuso el nombre de Rubens Lartigue -fallecido en junio de este año- a la sala de reunión de la comisión directiva de la institución, donde se colocó una placa en homenaje. En consonancia, el intendente Mariano Cascallares entregó un cuadro en honor al recordado presidente honorario­, en el marco del 56° aniversario de la fundación del cuerpo. En la ocasión, Cascallares destacó la figura de Lartigue no solo por “compartir su sabiduría y experiencia”, sino además “por haber sido parte fundamental de la construcción de los bomberos voluntarios de Almirante Brown, que son un ejemplo y referencia”. Asimismo, el intendente se mostró orgulloso de ser parte del encuentro y del homenaje y reconocimiento a Rubens “que siempre supo armar equipo”. Por su parte, Ricardo Sánchez, que subrayó la necesidad y la alegría de tener un espacio dentro del cuartel en honor a Lartigue, sostuvo: “Hemos sido beneficiados con la presencia de Rubens en la institución, ya que ha hecho mucho por este lugar como presidente, pero además fue un hombre que supo escuchar, dar consejos, tenía una gran historia, y siempre fue muy generoso y amigo de todos”.

