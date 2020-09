Larroque destacó que “hay soluciones urgentes y estructurales” para la toma de tierras

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, dijo que ” hay soluciones urgentes y estructurales” en el litigio suscitado por la toma de terrenos en la localidad de Guernica, partido de Presidente Perón, y destacó que “hay una postura muy obtusa de un sector de organizaciones sociales que están haciendo una utilización política del conflicto sin pensar en las necesidades de la gente”. “No reconocen que acá hay un Estado presente dispuesto a resolver lo urgente y resolver los problemas estructurales”, dijo Larroque a Télam en el marco de la visita que realizó al predio ocupado en la localidad de Guernica, partido de Presidente Perón. “Hay soluciones urgentes y estructurales. Lo urgente surge del censo que realizamos donde la mayoría pondera dos motivos: problema de hacinamiento y problemas de pago de alquiler”, afirmó El funcionario Indicó que “en la urgencia nosotros podemos ofrecer una solución para resolver transitoriamente estas problemáticas y en lo estructural para trabajar tanto en Presidente Perón como en toda la provincia para generar lotes con servicios y una oferta de vivienda, pero eso requiere un tiempo que no es menor”. Luego, al referirse a las organizaciones sociales que permanecen intransigentes a la idea del diálogo y al acuerdo que propone el gobierno provincial, Larroque expresó que “cuando el Estado interviene se hace presente, es el momento de la solución”.

