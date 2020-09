En el aniversario 147° de Almirante Brown, Cascallares junto a escuelas e instituciones

En el marco del 147° aniversario de Almirante Brown que se conmemora hoy miércoles 30 de septiembre, el intendente Mariano Cascallares recibió a escuelas e instituciones y les hizo entrega del libro “Los Pueblos de Almirante Brown” y de banderas de ceremonia distritales. La jornada se llevó adelante por la mañana en el Palacio Municipal, donde el jefe comunal le entregó los ejemplares y las banderas a directivos, docentes y alumnos del Jardín de Infantes Nº960, de San José; de las escuelas secundarias Nº18, de Adrogué; Nº22, de José Mármol y Nº75, de Longchamps, y también al presidente del Instituto Nacional browniano, Adolfo Iñiguez, y el presidente de la Asociación Nativos de Almirante Brown, Oscar Rincón. De la jornada participaron también el presidente del Honorable Concejo Deliberante local, Nicolás Jawtuschenko y el director del Instituto de Estudios Históricos de Almirante Brown, Emilio Klubus. La iniciativa, que se transmitió en vivo por la cuenta de Facebook del Municipio browniano, se desarrolló en el marco de una serie de actividades que la Comuna organizó por el 147° aniversario de la fundación del Partido y los ocho años de la creación de la Bandera Distrital. Mientras tanto, hoy miércoles 30 de septiembre desde las 14 horas también tendrá lugar una charla virtual de historiadores brownianos sobre nuestro distrito con la participación de Klubus y de los historiadores Jorge Fernández Arreyes y Alejandra Lugones. Esta actividad se transmitirá en vivo por la cuenta de Instagram del Municipio de Almirante Brown.

Both comments and pings are currently closed.