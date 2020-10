Continúa la entrega de tarjetas del Plan Alimentar en San Vicente

En el día de hoy, el Intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, recibió en su despacho del Palacio Municipal, al Gerente del Banco Nación sucursal Brandsen, Agustín Gottfried, quien le hizo una nueva entrega de la Tarjetas Alimentar. En el encuentro, se delinearon las acciones a seguir para hacer efectiva la segunda entrega de dichas tarjetas. Se trata de una política de complemento integral alimentario y su implementación depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, dentro del Plan Argentina Contra el Hambre. La tarjeta no tendrá la funcionalidad de extraer dinero en efectivo, sino que solo podrá ser utilizada para la compra de alimentos de la canasta básica, excluyendo bebidas alcohólicas. La misma la podrán obtener personas que cobren Asignación Universal Por Hijo con hijas e hijos de hasta 6 años, embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social y personas con discapacidad que cobren la Asignación por Hijo, sin límite de edad. Se trata de una nueva entrega de tarjetas, luego de lo que fue el primer operativo de entrega que el Municipio llevó adelante en el Centro de Jubilados de Alejandro Korn, bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Humano local.

Both comments and pings are currently closed.