Alberto Fernández le reclamó a la Cámara de Diputados que trate la reforma judicial

El presidente Alberto Fernández reclamó hoy a la Cámara de Diputados el tratamiento del proyecto de ley de reforma judicial, al asegurar que “sería muy bueno” que se apruebe esa iniciativa del Ejecutivo porque “en Rosario está haciendo falta” la creación de un tribunal federal “para el combate del crimen organizado que es la materia central de la justicia federal”. Al lanzar el plan ‘Detectar’ Federal en Rosario, Alberto Fernández se refirió a la situación que vive esa ciudad santafesina respecto a los casos de inseguridad y afirmó: “Nosotros hemos mandado al Congreso una ley que propone una reforma en la justicia federal, que vuelve el sistema acusatorio para la justicia federal, y que crea tribunales en la zona de Rosario”. “Sería muy bueno que el Congreso trate eso porque acá está haciendo falta y eso va a ayudar mucho al combate del crimen organizado, que es la materia central de la justicia federal”, pidió el mandatario. El proyecto de ley de reforma judicial ya cuenta con la media sanción del Senado y resta el tratamiento en Diputados. En materia de seguridad, Fernández anunció: “He dispuesto hoy el destino de 3.000 millones de pesos exclusivamente para materia de seguridad y así ayudar con recursos -de la Nación- para que puedan combatir el crimen organizado” en Santa Fe. La ayuda de la Nación se suma así a otras medidas tomadas por la Casa Rosada para asistir a esa provincia en materia de seguridad, como el traslado de 3.000 efectivos de fuerzas federales al distrito y la entrega de 60 vehículos. Durante el acto en Rosario, el Presidente estuvo acompañado por el ministro de Salud, Ginés González García; el gobernador santafesino, Omar Perotti; y el intendente de Rosario, Pablo Javkin. El plan Detectar es un operativo que se implementa para buscar en una zona determinada, casa por casa, a los contactos estrechos de casos confirmados y de todas las personas con síntomas compatibles con Covid-19, mediante testeos rápidos (PCR).

