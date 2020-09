Kicillof: “Para nosotros la salud no es un negocio, es un derecho”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró hoy que “la salud no es un negocio, es un derecho”, al participar de la inauguración del hospital municipal “Néstor Kirchner” en la ciudad de Escobar. “Es un Estado presente, que en pandemia se puso los pantalones y las polleras y se puso a trabajar para que a nadie le falta nada”, afirmó Kicillof durante el acto que encabezó el presidente Alberto Fernández. Recordó que el hospital era “una clínica privada que no estaba andando bien” y aclaró que “si bien hay muchas clínicas privadas que andan bien, hay otras que toman la salud como algo especulativo, que hacen inversiones pero nunca en pacientes, en el personal, en el edificio”. “Esto era una vergüenza”, dijo enfático sobre el estado en el que estaba ese centro de salud. Kicillof consideró que “cuando una empresa privada presta un servicio público como es la salud y la educación, pero lo presta mal, como internet, lo que falta es la regulación y el control del Estado”. “La salud no es un negocio, que lo entiendan bien todos, la salud para la provincia de Buenos Aires y la Argentina de Alberto (Fernández) no es un negocio, es un derecho”, remarcó. Relató que “la clínica se caía, como dice Ariel (el intendente de Escobar Ariel Sujarchuk) era un aguantadero y alguien se enriquecía y administraba mal”. “El Estado municipal intervino para sostener la salud, pero solo no podía, hacía falta reequiparlo, entonces Nación puso la obra y el PAMI intervino con su política de sostener el sistema de Salud en la provincia de Buenos Aires”, detalló. Destacó que en el hospital “hay 95 camas ocupadas en medio de una pandemia, imposible en el mundo dar abasto, y en Escobar sin estas camas estaríamos lamentando 95 bonaerenses sin atención sanitaria”. “No es algo espacial ni física cuántica, son pacientes que se están atendiendo, recibiendo la mejor salud, la mejor calidad, el mejor equipamiento, con el PAMI trabajando, con camas con respiradores”, enumeró y remarcó: “No me lo contó nadie, lo vimos”.

Both comments and pings are currently closed.