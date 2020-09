Actos y eventos virtuales por el 147° aniversario de Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown invitó a las vecinas y los vecinos de todo el distrito a participar en forma virtual de los actos y las actividades organizadas para mañana, miércoles 30 de septiembre, al conmemorarse el 147° aniversario de la fundación del Partido y los ocho años de la creación de la Bandera Distrital. ENTREGA DE BANDERAS OFICIALES A ESCUELAS El miércoles 30 de septiembre desde las 10 horas en la Casa Municipal escuelas recibirán en forma simbólica de manos del intendente Mariano Cascallares y del titular del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, ejemplares del libro “Los Pueblos de Almirante Brown” y banderas distritales. De este evento también participarán la filial local del Instituto Nacional Browniano y la representación de la Asociación Nativos de Almirante Brown. Esta actividad se transmitirá en vio por la cuenta de Facebook del Municipio browniano. CHARLA VIRTUAL CON HISTORIADORES BROWNIANOS A las 14 horas tendrá lugar una Charla de Historiadores Brownianos sobre nuestro distrito, arrancando en sus comienzos y repasando la evolución a lo largo de los años. Disertarán el presidente del Instituto de Estudios Históricos, Emilio Klubus; junto al historiador Licenciado Jorge Fernández Arreyes y la Profesora Alejandra Lugones. Esta actividad se transmitirá en vivo por la cuenta de Instagram del Municipio browniano. PRESENTACIÓN DE LIBROS DE POESÍAS Mientras tanto desde las 16 horas se presentará el libro de poesías versión digital y audiolibro “Los cohetes del Año Nuevo” escrito por chicos y chicas del Programa Envión. Esta actividad se transmitirá en vio por la cuenta de Facebook del Municipio browniano. ESPECIAL ARCHIVO COMÚN Este miércoles 30 de septiembre desde las 20 horas a través del Facebook del Instituto Municipal de las Culturas se transmitirá el cuarto episodio del ciclo Archivo Común. “En esta oportunidad haremos un recorrido por la historia de nuestra ciudad, sus localidades, sus personajes y sus queridas instituciones”, se indicó. “Con una mirada historiográfica plural y con una narrativa local, pondremos en valor nuestro pasado, presente y futuro común”, indicaron desde el Instituto de las Culturas de Almirante Brown.

Both comments and pings are currently closed.