Lanzan sistema que toma la temperatura corporal en la estacion de Burzaco

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, presentó junto con el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, una cámara termográfica en la estación ferroviaria de Burzaco, la cual controlará la temperatura corporal de las y los pasajeros mediante un sistema infrarrojo que activará una alarma cuando la misma supere los 37.5 grados centígrados. La jornada se llevó adelante esta mañana en la mencionada estación de trenes, donde pusieron en funcionamiento el nuevo dispositivo que forma parte de una serie de medidas preventivas en la lucha contra el Covid-19, con el objetivo de detectar el flujo de usuarios y usuarias del transporte público con cuadros febriles. Este sistema, que ya opera en las terminales de Retiro, Constitución y Once, permitirá que los pasajeros y pasajeras que utilizan actualmente este servicio como personal esencial en Almirante Brown impidan convertirse en transmisores del virus. Además, se incorporaron cámaras en los molinetes que realizan controles térmicos y verifican mediante un código QR que el pasajero tenga el permiso correspondiente y use tapaboca, bloqueando el ingreso en caso de que no cumpla con alguno de los requisitos. “Estamos muy contentos de recibir nuevamente a Martín Marinucci y a todo el equipo de Trenes Argentinos, esta vez aplicando nueva tecnología para seguir cuidando a nuestr@s vecinos y vecinas”, remarcó Cascallares. En esta línea, destacó el trabajo articulado que se viene llevando adelante y recordó que hace unos días se anunció la creación de un nuevo bajo nivel en la avenida San Martín, entre las localidades de Adrogué y Burzaco, además de la instalación de Paradas Seguras para prevenir el delito. Por su parte, Marinucci subrayó que “es muy importante” trabajar de forma conjunta con Mariano Cascallares, “un intendente que todo el día está pensando cómo mejorar la vida de los vecinos y vecinas”, al tiempo que enfatizó que este nuevo sistema “contribuye a que las personas viajen seguras evitando que los trenes se transformen en focos infecciosos”.

