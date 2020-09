Un hombre murió al estrellarse la camioneta en la que le enseñaba a manejar a su hija

Un hombre murió cuando la camioneta en la que le enseñaba a su hija de 17 años a manejar se estrelló contra un árbol en la localidad salteña de General Güemes, Salta. En tanto, la joven tuvo que ser hospitalizada al recibir heridas de consideración. El trágico hecho se produjo alrededor de las 9:00 en la ruta provincial 10, a la altura del Paraje Ojo de Agua, en el camino que va hacia Aguas Calientes. La camioneta Fiat Strada en la que el hombre de 36 años llamado Emilio Rasgido le enseñaba a conducir a su hija de 17, por causas que se tratan de establecer, mordió la banquina, se desvió de la cinta asfáltica y terminó impactando contra un árbol, del lado del acompañante. El hombre murió en el acto y su cuerpo quedó atrapado entre una de las puertas del vehículo y el árbol contra el que chocó, en tanto que su hija fue llevada al Hospital San Bernardo con traumatismos graves en el rostro y en otras partes del cuerpo. Según datos aportados por familiares de las víctimas, el hombre salió a la ruta para instruir en el manejo de vehículos a su hija adolescente, en tanto que no se pudo corroborar la participación de un segundo vehículo en el trágico choque.

