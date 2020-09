Lanzamiento del programa “Motivar” en San Vicente

La Municipalidad de San Vicente, en conjunto con la Unión Nacional de Clubes de Barrio, lanzó el programa MOTIVAR, destinado a fortalecer el desarrollo de las instituciones sociales y deportivas del distrito. Se trata de un plan que permitirá generar obras de reacondicionamiento, refacción y ampliación en diversas entidades de bien público. En este caso los primeros beneficiarios fueron la Sociedad de Fomento Santa Rosa y la Sociedad de Fomento Cultural y Deportiva Barrio Parque Ibáñez, de San Vicente, que adhirieron mediante la firma de acuerdos. “Celebramos un convenio que nos va a permitir en muy poco tiempo poder arrancar con obras de refacción y puesta en valor de infraestructura edilicia”, indicó el Intendente Municipal, Nicolás Mantegazza. El programa representa otra de las herramientas en la recuperación de las instituciones barriales, y se suma al ya iniciado “Clubes en Obra”, que lanzó el Gobierno Nacional desde el Ministerio de Turismo y Deporte y que en San Vicente comenzó a implementarse en otras cuatro entidades. También participaron de la firma de los convenios el Senador Provincial, Adrián Santarelli; Marina Lesci y Claudio Rial, Presidenta y Vicepresidente de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, la Presidenta de la Unión de Clubes de San Vicente, Emilce Dávalos; la Concejal Anahí Vázquez; el Director de Deportes, Cristian Gómez y el Presidente del Instituto Municipal de Deporte de Almirante Brown, Jonathan Frisa.

