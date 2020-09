Cascallares encabezó la presentación del libro “La Larga Noche de los Lápices” en Brown

El intendente Mariano Cascallares acompañó a Emilce Moler en la presentación en Almirante Brown de su libro “La larga Noche de los Lápices, relatos de una sobreviviente”, un testimonio de los acontecimientos de los que fue víctima. La jornada que se realizó a través de la modalidad virtual, contó con la participación, entre otros, del presidente de Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, el secretario de Educación Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, la secretaria de Desarrollo, Previsión Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán, y la directora de Juventud, Micaela Ortiz. En la ocasión, Cascallares agradeció la oportunidad de poder contar la participación Moler (víctima del terrorismo de Estado y protagonista y sobreviviente de la Noche de Los Lápices en la ciudad de La Plata) y también destacó el trabajo permanente y el compromiso de los jóvenes, que organizados cuentan en el Municipio con un protagonismo activo. En ese sentido recordó la frase de Néstor Kirchner “cuando la polea de la juventud se pone en marcha el cambio es inevitable” que fue un detonante para que muchos jóvenes se sumen a la política y la militancia durante los últimos años. “Sin dudas en estos tiempos complejos cada vez hace más falta la participación, la militancia y la solidaridad y estoy orgulloso de esta juventud que sin duda está haciendo del presente una mejor Argentina, una mejor provincia y un mejor Almirante Brown”, añadió el intendente. Moler, por su parte también se sumó a los agradecimientos por el reconocimiento a su libro, que fue declarado de interés municipal por el Honorable Concejo Deliberante. Al respecto, señaló: “Es un gusto compartir estos espacios en una Municipalidad pujante, un Concejo que ha tomado este tema y ha reconocido un libro que habla de los derechos humanos, de la militancia, de los compromisos de la juventud y es por eso que le doy tanto valor”. Y continuó, la militante, docente y académica: “Un reconocimiento, una declaración en un cuerpo colectivo, significa muchas cosas, significa la iniciativa, el ponerse de acuerdo, trabajar, juntar voluntades y este encuentro lo demuestra”. “Hablar de esto, de nuestro pasado reciente es hablar de nuestro presente, para que los jóvenes sepan que los derechos de los que hoy gozan costaron mucho, que nunca fueron regalados. Hoy en Brown se está realizando una gran actividad democrática”, concluyó Moler Participaron de la jornada los siguientes centros de estudiantes y agrupaciones: Federación de estudiantes secundarios (FES); Unión de estudiantes secundarios (UES); Frente de estudiantes peronistas (FSP); Centro de estudiantes ISFD 41; Centro de estudiantes ISFDYT 53; Agrupación Unidad estudiantil y centro de estudiantes de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB), entre otros.

