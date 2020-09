Baradel pide a la Provincia que el aumento salarial de los docentes “supere a la inflación”

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Suteba), Roberto Baradel, afirmó que los gremios docentes esperan tener “una propuesta de aumento salarial que supere a la inflación”, en el marco del inicio de las paritarias en la provincia de Buenos Aires. “Le expresamos al Gobierno que necesitamos que en la próxima reunión se avance con una propuesta de aumento salarial para las y los docentes bonaerenses”, contó el dirigente sindical en declaraciones a El Destape Radio y Radio Provincia. Baradel remarcó que si bien en la reunión que se realizó ayer no se habló de porcentajes, los maestros entienden que “la suba debe superar a la inflación”. Cabe recordar que este jueves, los ministros de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec; de Hacienda y Finanzas, Pablo López; y la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, se reunieron con los gremios del Frente de Unidad Docente bonaerense en el marco de la mesa técnica salarial. El dirigente docente precisó además que en el encuentro se planteó la necesidad de obtener “una compensación para los gastos tecnológicos que tuvieron que hacer los docentes en el marco de esta pandemia”. Finalmente, Baradel destacó que “los docentes han hecho un gran esfuerzo para mantener el vínculo y la virtualidad pedagógica” en el marco de la pandemia de coronavirus.

