Alberto Fernández presentó Programa Acompañar: “Una mujer maltratada necesita un espacio para dejar de sufrir”

El presidente Alberto Fernández presentó esta tarde desde la quinta de Olivos el Programa Acompañar, destinado a brindar asistencia directa a personas que se encuentran en riesgo por situaciones de violencia por motivos de género. “Una mujer que es maltratada, humillada golpeada por el hombre que la acompaña necesita un espacio para dejar de sufrir”, expresó el mandatario durante el anuncio del lanzamiento del nuevo programa. La presentación del programa la coordinó la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

Both comments and pings are currently closed.