El municipio de Almirante Brown sumó equipamiento y un nuevo laboratorio para el CAPS 12 de Don Orione

El Municipio de Almirante Brown, junto a la Nación y la Provincia, incorporó equipamiento para fortalecer la atención de pacientes con Covid-19 en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N° 12, de la localidad de Don Orione, donde además construyó un nuevo laboratorio de análisis clínicos. Desde la Secretaría de Salud local indicaron que el nuevo equipamiento para fortalecer la atención de los vecinos y vecinas consta de respiradores, bombas de infusión, monitores multiparamétricos y oxímetros, además de insumos. Todas estas acciones son articuladas entre el Municipio y los Ministerios de Salud de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires. Además, el Municipio también construyó un nuevo laboratorio de análisis clínicos que ofrecerá sus servicios a la comunidad, destinado principalmente a mujeres embarazadas y pacientes crónicos. De esta manera la Comuna reforzó la atención primaria en esta área tan importante que anteriormente estaba destinada a las personas internadas en el centro de salud y que ahora será accesible para todos los vecinos y vecinas. Con esta incorporación, el CAPS 12 cuenta con todas las prestaciones básicas para realizar controles de salud, como de diabetes, hipertensión o atención a mujeres embarazadas, además del control de enfermedades infecciosas. También se sumó un contador hematológico, un equipo para química clínica, coagulogramas, microscopios y centrífugas, entre otros elementos. Por último, desde la Secretaría de Salud, anticiparon que con esta incorporación próximamente en el lugar se harán extracciones de sangre a embarazadas sin turno previo, al tiempo que recordaron que actualmente esa tarea se hace en el CAPS 18, de lunes a viernes, de 8 a 11hs.

