Kicillof: “Vamos a tener la mejor temporada turística posible” en la provincia

El mandatario formuló este concepto durante un acto realizado en la ciudad de Chascomús, donde anunció la creación del Fondo Municipal para la Reactivación Cultural y Turística. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció este lunes la creación de un Fondo Municipal para la Reactivación Cultural y Turística de 300 millones de pesos, con el objetivo de “tener la mejor temporada posible” en la provincia. “Ya vamos a tener noticias, temporada va a haber. Vamos a trabajar con todos los intendentes, no sólo de la Costa Atlántica, sino de todos los destinos para tener la mejor temporada posible”, afirmó Kicillof. “Nuestra Provincia es una potencia turística y cultural”, declaró Kicillof y aseguró que el turismo será uno de los ejes de la reactivación económica en la provincia de Buenos Aires. El gobernador realizó estos anuncios desde Chascomús Explicó que desde su asunción se puso en marcha un Registro de lugares turísticos y culturales y se logró armar un catálogo con 10.107 sitios, clubes, bibliotecas y otras referencias, a los que cada municipio podrá destinar parte del fondo creado este lunes. “Son fuente de riqueza y empleo, que dan trabajo, generan rentabilidad y estaban fuera del radar”, reflexionó.

