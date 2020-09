Cascallares recorrió obras y participó de jornada de forestación en Ministro Rivadavia

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió la obra del Centro de Educación Agraria (CEA) en Ministro Rivadavia que lleva adelante el Municipio browniano. Se trata de una institución que brindará formación profesional inicial y capacitación laboral para el ámbito agrario a las vecinas y los vecinos de nuestro distrito. El jefe comunal también compartió una jornada de forestación en la Granja Educativa Municipal de la misma localidad. Los CEA están estructurados como instituciones abiertas a la comunidad destinadas a brindar formación profesional inicial y capacitación laboral que aporten a la educación permanente. En el Centro de Educación Agraria de Ministro Rivadavia se brindarán cursos para estudiantes a partir de los 16 años de edad. Una vez finalizada su formación recibirán un certificado de capacitación laboral en la especialidad correspondiente. Esta institución que está construyendo el Municipio de Almirante Brown articulará con el Instituto Superior de Formación Técnica N° 232 “y con nuestra Escuela Agraria N° 1 que construimos en esa querida localidad”, indicó Mariano Cascallares. FORESTACIÓN EN LA GRANJA Mientras tanto, Mariano Cascallares también encabezó la plantación de árboles autóctonos que se encuentran en peligro de extinción en la Gran Educativa Municipal de Ministro Rivadavia. La jornada se llevó a cabo en el predio municipal de Juan B Justo N° 1100 junto al equipo de la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional de la Comuna. Allí se plantó un núcleo de tres ombustillos, dos hembras y un macho para generar la producción de semillas. Este arbusto geófito dióico, pariente del ombú, es endémico de la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires y por los cambios socio demográficos se encuentra en peligro de extinción. El núcleo, que fue otorgado por la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del estado (Cemase), es importante no sólo para el ecosistema natural, sino también para el patrimonio cultural browniano. De esta manera, la Granja Educativa Municipal se convirtió en la sexta institución en el territorio bonaerense y en el primer Municipio en tener plantada esta especie tan importante, para su cuidado y reproducción. Además del intendente Cascallares participaron el secretario Federico Sassone, el subsecretario Marcelo Tricarico; el subsecretaria Eva Sala; el secretario de Política Ambiental y Hábitat Ignacio Villaronga; y el director de la Granja, Nicolás Izaguirre junto a otros miembros del equipo municipal.

