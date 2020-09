Toma de Guernica: el desalojo se hará a la luz del día, filmado, con más de 500 efectivos y medidas anticoronavirus

La toma de tierras de Guernica abrió el debate del protocolo para desalojar a los ocupas. En ese sentido, entre el miércoles y viernes de esta semana, más de 500 efectivos de la Policía bonaerense desalojarán las tierras tomadas en Guernica, Presidente Perón, provincia de Buenos Aires. Se trata de uno de los asentamientos más importantes del país, que reúne a más de 2500 familias. El operativo, que será monitoreado por el gobierno de Axel Kicillof, deberá desarrollarse bajo estrictas medidas de seguridad dispuestas por el juez Martín Rizzo, que tendrá el objetivo de resguardar la integridad física de los ocupantes. Las instrucciones para llevar adelante el desalojo son claras: se desarrollará en horario diurno y solo se llevará adelante en buenas condiciones climáticas. Se espera buen tiempo para las tres jornadas. A su vez, se deberá ejecutar con protocolos anti COVID-19, para evitar contagios. De acuerdo al fallo del magistrado, el procedimiento se realizará “con el mayor cuidado de las personas físicas que ocupen el predio y de los bienes que allí se encuentren, debiendo acudir al uso de la fuerza en caso en que resulte indispensable y en la menor medida posible”. El juez Rizzo pidió que se garantice “la presencia del servicio de asistencia médica, ambulancia, internación y/o traslado de las personas y otros que se requieran, en particular los encargados de activar protocolos referidos a la pandemia derivada del coronavirus”. En tanto, se autorizó a la desconexión de los servicios instalados por los ocupantes en forma clandestina. Por otro lado, todo el operativo deberá ser filmado. Cada paso tiene que quedar registrado. El de Guernica será el primer gran predio desalojado en plena pandemia, por lo que podría convertirse en un “caso modelo”, en caso de realizarse con éxito.

