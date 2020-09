Mantegazza recibió al ministro Gollan

El Intendente Municipal, Nicolás Mantegazza, junto al Ministro de Salud de la Provincia, Daniel Gollán, recorrieron las instalaciones del hospital municipal Dr. Ramón Carillo. Se trata de la supervisión de los trabajos de renovación y puesta en valor de los Servicios de Unidad de Terapia Intensiva y Diagnóstico por Imágenes. “Es una inversión muy importante que ha hecho la Provincia y el Municipio, con lo cual nos va a quedar un sistema de salud muy fortalecido, muy robusto que va a permitirnos no solamente hacerle frente a esta pandemia, sino que además va a dejarnos una mejor y mayor atención para los vecinos y vecinas de San Vicente”, indicó Mantegazza. En tanto el Ministro aseguró sentirse impresionado con la cantidad de obras y mejoras que se han hecho durante este año. “Yo había visto este hospital en condiciones lamentables desde todo punto de vista, abandonado. Y la gestión aquí del intendente Nicolás Mantegzza ha producido un cambio fantástico”, agregó. También participaron del encuentro la Diputada Provincial, Natalia Sánchez Jáuregui; el Secretario de Salud municipal, Julio Goya; el Director del Hospital, Gustavo Carbonel; el Jefe de Terapia, Roque Mata, el Jefe de Quirófano, Gustavo Hernández; el Jefe de Emergencias, Leandro Teilleri; el Jefe de Diagnóstico por Imágenes, Gonzalo Mechura; el Jefe de PAMI, Paolo Raddavero y la Directora Administrativa, Fernanda Barcena.

