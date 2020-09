Alberto Fernández impulsará una Ley de Educación Ambiental y la jura al medio ambiente

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que la pandemia demostró “lo nocivos que fuimos los seres humanos” con el medio ambiente, destacó la necesidad de avanzar en la elaboración de una Ley de Educación Ambiental y propuso también instaurar el “juramento al medioambiente” por parte de alumnos y alumnas, con el fin de concientizar sobre esta problemática y promover el compromiso. Al encabezar un acto en la residencia de Olivos junto al ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, Fernández destacó que “la primera vez que nos encerramos” a raíz de la pandemia de coronavirus, para mitigar la propagación del virus, “las condiciones ambientales parecieron mejorar”, lo que demostró, indicó, “lo nocivos que fuimos los seres humanos” con el medio ambiente. En este sentido, recordó cuando apenas iniciadas las medidas restrictivas por la pandemia de coronavirus a nivel global, se veían “animales” salir de sus hábitats y caminar por las calles mientras la gente estaba dentro de sus casas. En el marco del acto, que contó con la participación de otros miembros del Gabinete y referentes de organizaciones defensoras del medio ambiente, Alberto Fernández destacó el trabajo realizado por el ministro Cabandié para poner al tema en la agenda nacional y asumió como jefe de Estado el compromiso de ponerse “al frente del cuidado del medio ambiente”. El ministro Cabandié participó de los anuncios. Movido por ese impulso, dijo que le propuso al ministro Cabandié “hacer una Ley de Educación Ambiental para poner en cabeza de cada uno de nuestros niños y adolescentes por qué tiene sentido esta disputa, esta pelea” para preservar el medio ambiente que, dijo, es también “la casa en la que vivimos”. Además, contó que propuso acompañar esta ley con el “juramento al medio ambiente” por parte de alumnos y alumnas de escuelas, tal como hacen en la provincia de Misiones, para que las nuevas generaciones “asuman el compromiso” de cuidar y preservar la vida ecológica y de los animales, y “no contaminar el lugar en el que vivimos”. Alberto Fernández afirmó en esta línea que se comprometía a “ser el primero” que jure “lealtad al medio ambiente” para dar dimensión de la importancia que tiene el cuidado de la naturaleza que en anteriores generaciones no se veía con tanta claridad como se ve ahora, con el calentamiento global y otras problemáticas.

