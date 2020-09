Mantegazza y el ministro Trotta entregaron notebooks a estudiantes de Alejandro Korn

Hoy el Intendente Municipal Nicolás Mantegazza, recibió al Ministro de Educación Nicolás Trotta y juntos realizaron una nueva entrega de netbooks del programa nacional “Juana Manso” a alumnos de 4º año de la Escuela Secundaria Nº 5 de Alejandro Korn. Se trata del convenio que el jefe comunal había firmado en el mes de abril, para la llegada de tablets y netbooks. El mismo forma parte de la propuesta que busca garantizar el acceso a la conectividad en todo el país. “Estamos muy contentos de que el Presidente Alberto Fernández y el Gobernador Axel Kicillof hayan tenido la decisión política de priorizar la salud y la educación como pilares de esta nueva gestión. Agradecemos al Ministro por permitir que los alumnos y alumnas de nuestro distrito puedan adquirir una herramienta tan valiosa que nos va a permitir seguir achicando la brecha digital y dar continuidad a la enseñanza y el aprendizaje en medio de este contexto tan particular”, indicó Mantegazza. En tanto el Ministro destacó que “estamos garantizando un Derecho que se vio interrumpido y que hoy lo estamos devolviendo de manera concreta con la entrega de netbooks”. Finalmente recorrieron las obras de restauración y puesta en valor del Salón de Usos Múltiples de la Unidad Académica Almafuerte, tras haber estado varios años en desuso por causa de un incendio. De la entrega de los nuevos dispositivos participó también la Jefa Distrital, Claudia Godoy; la Secretaria de Educación, Eleonora Vázquez; los consejeros y consejeras escolares Fernando Vitaller, Paula Pereyra, Anabel Nicrosini y Valeria Chávez; el Director de Juventud, Pablo García; la Directora de Políticas Socioeducativas, Mariana Meza y la Directora de la institución, Edith Lallement.

