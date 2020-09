El aislamiento continúa sin cambios en el conurbano, aunque habilitan la construcción

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó una conferencia de prensa en La Plata, en la que brindó los detalles de la continuidad del aislamiento social hasta el 11 de octubre. “No es momento de flexibilizar, el virus avanza y no tenemos que aflojar”, memarcó. El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció que el aislamiento social, preventivo y obligatorio continuará hasta el 11 de octubre sin cambios en los municipios del conurbano, aunque se habilitará la construcción privada bajo estrictos protocolos. Durante una conferencia de prensa que ofreció en La Plata, Kicillof sostuvo que “el virus se sigue expandiendo”, por lo que consideró que no es momento de “flexibiizar” el aislamiento, pidió a la población “no aflojar aún estando cansados” y adelantó que los distritos del interior se seguirán manejando por fases de acuerdo a su situación epidemiológica.. “En los los municipios del conurbano se observó en las últimas semanas una relativa estabilidad de casos, incluso una leve baja, pero a niveles altos; la situación es grave, son 4.700 casos promedio diarios y es mucho, no nos podemos conformar; el objetivo es bajar los casos”, graficó. Consideró que “dada la gravedad, no creemos que la solución sea flexibilizar, abrir de manera sistemática, lo haremos cuando los casos bajen”. Sin embargo, anunció que en los 35 municipios que conforman el área metropolitana se habilitará la construcción privada, con transporte propio y con un protocolo acordado con los empresarios y los trabajadores. “Vamos a permitir dos tipos de actividad: primero obras pequeñas con protocolos estrictos, transporte propio, dentro de las localidades y no más de 15 trabajadores en simultáneo de todas las especialidades”, precisó. Y agregó que también se habilitarán “obras de mayor envergadura en las que haya peligro de derrumbe o alguna cuestión que tenga que ver con la seguridad, debido a la interrupción que sufrieron en estos seis meses”. El gobernador sostuvo que “ya van 6 meses desde que llegó al país el coronavirus, y la verdad es que la pandemia no pasó y no se venció a la enfermedad en ningún lado”, por lo que pidió a los bonaerenses “no aflojar, pese al cansancio”. Agradeció a los bonaerenses “que se siguen cuidando como el primer día” y aseguró que “debido a todo ese esfuerzo colectivo inmenso, ese sacrificio, nuestro sistema de salud sigue resistiendo y eso significa que le podemos brindar cama y atención médica a todos los que lo necesitan”. Destacó que en estos seis meses se pudo “trabajar colectivamente con los intendentes” de su espacio político y de otros espacios políticos, con dirigentes de diferentes fuerzas, con el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodrïguez Larreta, y con el presidente Alberto Fernández para que “en el terreno sanitario se dejen de lado las diferencias”. “No es momento de flexibilizar, el virus avanza y no tenemos que aflojar” Allí hizo un especial agradecimiento al presidente por haber permitido a la provincia “expandir” el sistema sanitario que, dijo, “fue robustecido y preparado para enfrentar la pandemia y en el que se invirtieron 22 mil millones de pesos”. Citó que se entregaron 19 millones de kits de protección personal, 1.300 respiradores, 13 millones de barbijos y se realizaron obras en 125 hospitales. “Expandir nuestro sistema de salud, con más de 1.500 camas de terapia Intensiva, respiradores y nuevas obras es lo que permitió a nuestro sistema resistir el incremento de demanda que hubo con el coronavirus, pese a estar condicionados por una situación de deuda y de escasez”, resaltó. El gobernador ratificó que los cien distritos del interior continuarán con el sistema de fases que se define todos los lunes de acuerdo a su situación epidemiológica, aunque advirtió que “hace dos meses un 5% de los casos eran del interior y hoy ya un 20% de los casos diarios que provienen de esos distritos”.

