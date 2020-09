Un centenar de vecinos y vecinos participan del programa “Empleo Independiente”

El Municipio de Almirante Brown, en articulación con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, capacita a cerca de un centenar de emprendedores de la economía social en el marco del programa “Empleo Independiente”, una iniciativa que tiene como objetivo que los grupos de mayor vulnerabilidad en la búsqueda de trabajo pongan en funcionamiento su propio micro emprendimiento. Desde la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional de Almirante Brown explicaron que la propuesta estuvo destinada puntualmente a jóvenes, mujeres víctimas de violencia y personas con discapacidad; y que el primer paso consistió en identificar un perfil emprendedor para ponerlo en funcionamiento mediante capacitación y seguimiento.

En este sentido, luego de identificar la propuesta, los vecinos y vecinas realizan un curso de Gestión Empresarial para conocer de primera mano cómo llevar adelante un proyecto de autoempleo y presentarlo formalmente ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Una vez que el proyecto es aprobado, se otorga un subsidio no remunerativo de 64.000 pesos para su puesta en funcionamiento y también desde el Municipio de Almirante Brown se hace un acompañamiento y seguimiento del mismo brindando también estrategias de comercialización para que los beneficiarios logren un ingreso superior al salario mínimo vital y móvil.

Actualmente ya hay 30 proyectos que recibieron el subsidio y compraron insumos y maquinaria para hacer realidad su sueño. Además, hay otras 30 personas que ya iniciaron el curso de gestión empresarial y otras 30 que están próximos a comenzarlo. El Secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone, destacó en este sentido la puesta en marcha de este programa que “realmente puede cambiar la vida de muchas personas” e informó que en simultáneo se lleva adelante también un curso de Introducción al Trabajo pensado para jóvenes, en el cual están participando unas 600 personas.

Mientras que la subsecretaria de Empleo y Formación Profesional, Eva Sala, también destacó la iniciativa y contó que “una vez que se identifica un perfil emprendedor se trabaja sobre la idea de su proyecto para darle forma y asistirlos en todo ese proceso de independencia laboral, en el antes, durante y después”. Este es uno de los programas que la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional lleva adelante con el objetivo de mejorar las condiciones de empleabilidad e inserción laboral, por lo que cualquier interesado que quiera recibir mayor información puede contactarse a través del email empleo@brown.gob.ar. PROYECTOS HECHOS REALIDAD Los proyectos en marcha incluyen actividades productivas dentro de la rama de gastronomía, como casa de comidas, catering, pizzería o pastas frescas; herrería, como la fabricación de tenders, parrillas y rejas; o jardinería, como producción de plantas, corte de pasto y limpieza. También se abarcan rubros textiles, pensados para el diseño de moda, estampado y sublimación; además de artes, marroquinería y albañilería, entre otros. En este sentido, una de las propuestas que ya se llevan adelante es la de Mariana Girela, una vecina browniana que decidió emprender junto a su familia la producción de pastas caseras.

“Es una gran oportunidad para las personas con discapacidad y es para destacar todo lo que el Municipio hace por nosotros. Quiero resaltar el valor de poder demostrar que aunque estemos en una silla o aunque tengamos muletas y miles de dificultades, se puede”, remarcó. Otro caso es el de Pedro Sanestrari (fotos), quien desembarcó en el rubro de jardinería con su proyecto Jardinería La Roca. “Gracias al programa compré la desmalezadora y un soplador para el corte del pasto, Además de estanterías y un carro para trasladar las plantas. La iniciativa es fantástica porque nos da una oportunidad a aquellos que no podemos hacer cualquier tipo de tarea”, resaltó. Mientras que Florencia Richieri, en tanto, tiene un emprendimiento gastronómico en el que hace viandas y productos freezados, haciendo entregas a domicilio. “Todo el apoyo que venga del Estado para los emprendedores siempre viene bien, estaría buenísimo que esta iniciativa siga creciendo”, subrayó.

Both comments and pings are currently closed.