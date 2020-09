Operativo en la quinta de Macri para determinar si violó el aislamiento social

El juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, ordenó un procedimiento en la quinta “Los Abrojos”, donde vive el expresidente Mauricio Macri, para acceder a las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar con el objetivo de establecer si el exmandatario violó la cuarentena tras su regreso de su viaje a Europa. La medida fue solicitada por el fiscal federal Jorge Sica, quien tiene delegada la investigación iniciada a partir de una denuncia contra Macri, según informaron a Télam fuentes judiciales. El 10 de septiembre se habría reunido en su quinta con intendentes bonaerenses del PRO. El fiscal había reclamado primero al municipio de Malvinas Argentinas que lo proveyera de las copias digitalizadas de los registros de las cámaras de seguridad apostadas en la zona, pero recibió como respuesta de la subsecretaria de Seguridad municipal que en ese lugar solo hay cámaras de seguridad privada. El expresidente Macri había regresado de Europa el 3 de septiembre y debía permanecer en estricto aislamiento los catorce días posteriores a su llegada a la Argentina, como medida para evitar la eventual propagación de coronavirus. Sin embargo, el jueves 10 de septiembre se habría reunido en su quinta con intendentes bonaerenses del PRO, según reveló uno de ellos a través de un mensaje publicado en la red social Twitter. “Hoy junto a @ezequielgalli y @rattofranc estuvimos (al aire libre) con @mauriciomacri. Conversamos sobre el presente de nuestro país y compartimos nuestra preocupación por el futuro”, publicó el jueves pasado el intendente de Pinamar, Martín Yeza, en su cuenta de Twitter. Del encuentro habrían participado también el intendente de Olavarria, Ezequiel Galli, y su par de San Antonio de Areco, Francisco Ratto. El 3 de septiembre Macri regresó de un viaje junto a su familia por Francia y Suiza. Lo había emprendido 15 días antes para cumplir actividades de su agenda vinculadas a su rol de presidente ejecutivo de la Fundación FIFA.

Both comments and pings are currently closed.